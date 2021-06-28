Фермеры пожертвовали урожаем ради электричества

Британские фермеры стали массово использовать сельскохозяйственные земельные участки под солнечные станции. Выработка экологически чистой энергии позволяет запитать сотни тысяч домов, пишет The Guardian.

Землевладельцы жертвуют урожаем ради заработка при помощи солнечных батарей. За последние пять месяцев количество солнечных ферм на востоке Англии удвоилось. Объем получаемой «зеленой» электроэнергии в графствах Хартфордшир, Кембриджшир и Эссекс на востоке Англии вырос до 840 мегаватт.

Все больше землевладельцев начинают подключаться к выработке солнечной энергии после того, как британский оператор распределительной сети электричества UK Power Networks отменил плату за подключение к местным энергосетям и упростил саму процедуру. Власти рассчитывают, что бум альтернативных источников энергии продолжится и в ближайшее время позволит обеспечивать электричеством порядка 400 тысяч домов в Англии.

«Крайне важно сохранить импульс, чтобы достичь климатических целей Великобритании и помочь стимулировать столь новые инвестиции на востоке страны», — заявила исполнительный директор Ассоциации возобновляемых источников энергии Нина Скорупска.

Великобритания последние несколько лет показывает прогресс в зеленой «энергетике», который нередко связан с климатическими и территориальными особенностями страны. В мае штормы помогли Соединенному Королевству за сутки побить рекорд по объемам выработки электричества от ветряных турбин. Евросоюз пошел на радикальные меры в экологической политике, 28 июня одобрив закон, по которому к 2030 году 27 европейских государств обязаны сократить вредные выбросы на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.