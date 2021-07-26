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Кондиционеры оказались опасны для планеты

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Фото: David L. Ryan / The Boston Globe / Getty Images

Широкое использование кондиционеров оказалось опасно для климата из-за содержания охлаждающего вещества. О возможных последствия для планеты писатель Эрик Дин Уилсон (Eric Dean Wilson) рассказал изданию The Guardian.

Уилсон описал вред от систем охлаждения в книге «После охлаждения: о фреоне, глобальном потеплении и ужасной цене комфорта» (After Cooling: on Freon, Global Warming, and the Terrible Cost of Comfort). По словам автора, в настоящее время для работы кондиционеров используют такие хладагенты, как хлорфторуглероды. Вещества влияют на озоновый слой, что приводит к глобальному потеплению. Однако системы охлаждения не выделяют вредные вещества напрямую — они попадают в атмосферу, вытекая из выброшенной на свалку техники. Подобный процесс происходит и с кондиционерами в автомобилях.

Между тем писатель не стал призывать к полному отказу от кондиционеров и отметил, что в жаркую погоду они фактически спасают жизнь. По его словам, до масштабного распространения подобной техники температуры на планете были ниже. Для улучшения положения Уилсон предложил сажать больше деревьев в застроенных деловых кварталах и использовать экологичные дизайны. «Необходимо понимание того, как затенять и как освещать пространство без прямых солнечных лучей, которые нагревают комнату. Речь о таких вещах, как естественный ветер или более качественные строительные материалы, которые не поглощают тепло», — привел в пример Уилсон.

Ранее опасным для окружающей среды посчитали световое загрязнение городов уличными фонарями, рекламными щитами, прожекторами и архитектурной подсветкой на домах. Специалисты в сфере экологии пришли к выводу, что искусственное свечение влияет на биоритмы людей и целые экосистемы животных и растений.

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