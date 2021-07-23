В проблемах с климатом обвинили дорожников

Представители организации Transport Action Network, которая борется за экологическую безопасность транспорта в Великобритании, настаивают на пересмотре национальной программы развития дорожной инфраструктуры. Британские активисты считают, что строительство новых магистралей и ремонт старых больше не соответствуют целям Соединенного Королевства по сокращению углеродного следа, пишет «Би-би-си».

Участники «зеленой» кампании обвиняют дорожные предприятия и правительство в игнорировании угроз климату. Министерство транспорта Великобритании продолжает выдавать разрешения на строительство объектов, отрицательный эффект от которых для экологии недооценивается, считают эксперты.

«Министру транспорта Гранту Шаппсу (Grant Shapps) следует блокировать новые проекты, пока не будет разработана политика, благоприятная для климата. Многие ученые говорят, что уже нельзя создавать дорожную инфраструктуру, если она не является низкоуглеродной», — заявил основатель и руководитель Transport Action Network Крис Тодд (Chris Todd).

На требования активистов Шаппс пообещал обновить дорожную стратегию борьбы с климатическим кризисом, но не раньше, чем к 2023 году. Изменения могут повлиять на проекты строительства магистралей общим бюджетом в 37 миллиардов долларов.

«Планы по сокращению выбросов от транспортной инфраструктуры будут реализованы при строительстве, техническом обслуживании и эксплуатации дорог, а также за счет перехода к автомобилям с нулевым уровнем загрязнения. Совокупность мер сделает дороги основой низкоуглеродной экономики», — сказал представитель ведомства.

В конце июля мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) призвал Великобританию стать лидером в решении проблем с климатом. Политик обратился к парламенту с предложением заключить глобальное соглашение по поводу экологической обстановки в мире на конференции COP26 в ноябре 2021 года.