Одну из крупнейших рек в Великобритании превратили в помойку

Реку Уай, которая входит в пятерку крупнейших в Великобритании, превратили в помойку из-за слива в нее промышленных отходов. Журналисты и специалисты в области природоохраны провели расследование и выяснили, что посторонние микроорганизмы разрушают естественную среду водоема и вызывают гибель рыбы, пишет The Guardian.

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Река между Уэльсом и Англией, которая еще несколько лет назад была кристально чистой, сейчас «задыхается» от зелено-коричневых диатомовых водорослей и канализационных грибов. Новая растительность и микроорганизмы не пропускают свет, в котором нуждаются обитатели Уай. В загрязнении акватории сточными водами обвиняют представителей сельскохозяйственных компаний, которые сливают в реку отходы с полей и ферм, содержащие пестициды и другие опасные вещества. Уай хоть и попадает под многочисленные законы об охране, но все равно стала жертвой экологического коллапса, говорят авторы расследования.

Эксперты подчеркивают, что в Великобритании от птицеферм и хозяйств по разведению свиней и крупного рогатого скота не требуют специальных экологических разрешений. Ни один из органов в полной мере не оценивает негативное влияние навоза и других отходов жизнедеятельности животных на окружающую среду. При этом сельское хозяйство является самым серьезным источником загрязнения рек в Соединенном Королевстве.

В июне один из британских фермеров получил мировую известность, представив свою установку для майнинга криптовалюты при помощи навоза. Мужчина решил перерабатывать экскременты животных в метан. Парниковый газ изобретатель сжигает и таким образом обеспечивает электричеством ферму и аппаратуру для получения цифровой валюты.

