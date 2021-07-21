Япония нацелилась стать вдвое чище

Правительство Японии объявило о масштабных реформах в экологической политике. К 2030 году страна планирует удвоить долю выработки энергии возобновляемыми источниками, сообщает Reuters.

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Согласно пересмотренной энергетической стратегии Японии, возобновляемые источники должны обеспечивать 36-38 процентов национального энергоснабжения к 2030 году. В 2020 году показатель составлял 18 процентов. Предприятиям в ближайшее десятилетие придется сократить объемы использования угля с 26 до 19 процентов.

В проекте энергетической реформы не упоминается строительство новых атомных электростанций или их замена. Япония стремится уменьшить зависимость от ядерной энергии (сейчас доля в структуре энергосектора 20-22 процентов), увеличивая мощность «зеленых» источников.

Природный газ, который импортирует Япония, к 2030 году будет составлять большую часть ископаемого топлива в структуре энергопотребления, но его доля сократится с 56 до 41 процента. По словам представителя министерства промышленности, проблемы изменения климата становятся безотлагательными. Когда именно доработают текущий план по сокращению выбросов с учетом новых стратегических целей, власти не сообщили. Традиционно страна корректирует энергетическую программу каждые три-четыре года.

В середине июля ООН подготовила новый проект мировой конвенции о сохранении биологического разнообразия планеты. Странам мира планируют поставить более 20 задач, которые коснутся не только крупных производителей, но и индивидуального потребления людей. Приоритетными останутся направления по сокращению использования пластика и переходу на возобновляемую энергетику в виде ветряных, солнечных, биотопливных и других станций.