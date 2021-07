Названа неожиданная опасность освещенных городов

Световое загрязнение городов уличными фонарями, рекламными щитами, прожекторами и архитектурной подсветкой на домах назвали опасным для природы. Искусственное свечение сбивает биоритмы людей, оказывает неожиданное влияние на целые экосистемы животных и растений, пишет «Би-би-си».

По данным экологов Вашингтонского университета в штате Миссури (Washington University in St Louis) и Академии естественных наук университета Дрекселя (Academy of Natural Sciences of Drexel University) в штате Пенсильвания США, от 100 миллионов до одного миллиарда птиц умирают каждый год, врезаясь в здания американских городов, так как теряются и испытывают стресс в воздухе из-за яркой подсветки.

«Дома, офисные здания провоцируют своеобразное свечение неба, которое может распространяться на расстояние около 240 километров. Это не национальный вопрос и не проблема государства, отдельного города — это проблема мирового масштаба», — говорит младший куратор орнитологии Джейсон Векштейн (Jason Weckstein) университета Дрекселя.

Злоупотребляя искусственной подсветкой городов, люди вмешиваются в ритмы дня и ночи растений и животных, меняя их сигналы о естественных циклах кормления, спаривания, миграции и навигации. Искусственное освещение влияет на рыб, подавляя мелатонин, который контролирует режим сна, размножение и рост, добавляют эксперты.

Ущерб дикой природе выражается в дополнительном расходе электричества и в увеличении выбросов углерода, вызывающих глобальное потепление. Реакция человека на большое количество искусственных источников света в городе выражается в плохом настроением, развитии таких заболеваний, как диабет, рак груди, простаты.

В начале июля московские чиновники сообщили о том, что российская столица удерживает лидирующие позиции в рейтинге самых освещенных городов мира. Москва за последнее десятилетие нарастила объем художественной подсветки улиц в четыре раза, подчеркнул заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.