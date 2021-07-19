Африканская страна очистит воздух подземными водами

Кения в Восточной Африке сделала ставку на подземные воды для «чистой» энергетики. Обнаружив большое количество вулканических зон, богатых геотермальными источниками, страна в ближайшее десятилетие рассчитывает вдвое нарастить объем производства электричества по безопасной для воздуха и окружающей среды технологии, пишет Bloomberg.

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Кенийская электростанция Олкария компании Kenya Electricity Generating Co (KenGen) существует около 40 лет. Агрегаты расположены в национальном парке «Врата ада» (Hell’s Gate National Park) на бесплодной территории вулканических пород, пропитанной сернистыми газами. Проект получения электричества при помощи пара из глубин земли долгое время считался экспериментальным, и по стране продолжали работать традиционные нефтяные и тепловые установки. К 2021 году Олкария стала вырабатывать объем электроэнергии, которого хватает на 500 тысяч домов в Кении. По словам главного исполнительного директора KenGen Ребекки Миано (Rebecca Miano), использование геотермальных источников станет важнейшей стратегией страны на ближайшее десятилетие наряду с возобновляемыми источниками энергии.

По данным американского рейтингового агентства Fitch Solutions, Кения получает почти половину своей электроэнергии от геотермальных электростанций, больше любой другой страны мира, а к 2030 году планирует увеличить долю до 60 процентов. Регион, в котором расположено государство, распростерся по обе стороны Великой рифтовой долины (Great Rift Valley) с горой Килиманджаро в центре, где встречаются десятки горячих источников. Аналитик Fitch Solutions Деррик Бота (Derrick Botha) подчеркивает, что геотермальная энергия даст стране чистую, непрерывную электроэнергию, которую не могут обеспечить другие возобновляемые источники энергии.

Самым большим препятствием в Кении для развития геотермальных станций долгое время считались высокие затраты. Чтобы компенсировать расходы энергогигантов, правительство страны в 2008 году создало госкомпанию Geothermal Development Со (GDC), которая взяла на себя инвестиционные риски, связанные с технологией добычи пара. К 2021 году GDC привлекла 746 миллионов долларов (более 55 миллиардов рублей) на разработку месторождений в 100 километрах от Олкарии, где в 2023 году планируют запустить геотермальные электростанции три независимых компании.

Использование подземных вод в качестве экологичного источника энергии набирает популярность и в Европе. Великобритания осваивает получение тепла из заброшенных угольных шахт, которые превратились в «бассейны» с геотермальной жидкостью.