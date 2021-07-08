Спасать мир от глобального потепления начали угольными шахтами

Заброшенным шахтам Великобритании нашли новое применение, которое позволит обеспечить страну «чистой» энергией и спасти природу от глобального потепления. Для отопления зданий начали использовать геотермальную воду затопленных сооружений угольных предприятий, пишет «Би-би-си».

Около четверти домов в Великобритании расположены на так называемых «угольных полях», то есть под шахтами, которые массово возводились в период британской промышленной революции, но давно не используются. Эксперты-геологи выяснили, что подземные лабиринты заполнены двумя миллиардами кубических метров теплой воды, что делает заброшенные сооружения одним из крупнейших источников «чистой» энергии в стране.

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Угольное управление Великобритании разрабатывает схему подключения жилья к отоплению от геотермальных источников в приморском городе Сихеме графства Дарем, где закопана старая угольная шахта Давон. По оценкам организации, вода достаточно горячая, чтобы отапливать дома зимой, и прохладная, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях летом. При этом выбросы углерода в четыре раза ниже, чем от традиционных источников, а сам процесс дешевле использования природного газа на десять процентов.

Экспериментировать с затопленными шахтами для своих нужд начали отдельные предприятия, в том числе производитель и импортер вин в городе Дарем на северо-востоке Англии Lanchester Wines. «У меня было около 37 тысяч квадратных метров складов, которые требовалось отапливать. Они находились над четырьмя слоями горных выработок, затопленных естественным образом подземными водами. С небольшим дополнительным теплом от электрического насоса нам удалось обогреть склады, местную пекарню, скоро подведем отопление к местному автосалону», — рассказал директор компании Адам Блэк, который организовал тепловую станцию под руководством экспертов по геотермальным исследованиям из Исландии.

Великобритания взяла на себя обязательство прийти к углеродной нейтральности до 2050 года. Основными источниками парниковых выбросов в стране остаются дома и предприятия, в обогреве которых используют ископаемое топливо. С 2025 года правительство Бориса Джонсона намерено вводить поэтапный отказ от котлов в новостройках в пользу тепловых насосов. План подверг критике один из крупнейших застройщиков Великобритании, пояснив, что на практике меры не станут эффективными из-за низкой производительности и дороговизны насосов.

