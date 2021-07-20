Среда обитания
 
Последние новости
Пентагон увидел угрозу в российских гиперзвуковых ракетах «Циркон»
Россиянам рассказали о способах избежать потери денег в банке
Игрока английской премьер-лиги заподозрили в сексуальных преступлениях
Борьба с Китаем поставила под угрозу электромобильную революцию на Западе
Москвичей предупредили об «обвале холода»
Инвесторов по всему миру предостерегли от акций и биткоина
Юрист раскрыл способ заставить арендодателя установить кондиционер
В Совфеде посоветовали США перестать изображать оскорбленную невинность
США и Германия договорились по «Северному потоку-2»
Новости партнеров

В пластике нашли спасение для строителей и экологии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Бороться с ростом дефицита песка в строительстве, а также ущербом окружающей среде от добычи материала предложили при помощи пластика. Ученые Кембриджского университета в Великобритании нашли альтернативу природному сырью для бетона в переработанном пластике, который поможет спасти планету от климатического кризиса, пишет «Би-би-си».

Исследователи выяснили, что ежегодно на мировой строительный сектор приходится около 40-50 миллиардов тонн песка. Чаще всего сырье добывают из рек, что влечет за собой огромный ущерб водным экосистемам. В Индии, Камбодже и Вьетнаме на песчаные разработки водоемов уже ввели ограничения, результатом которых стали сбои в поставках материалов строительным компаниям.

Преподаватель Кембриджского университета Джон Орр (John Orr) вместе с группой других ученых выяснили, что пластиковые отходы можно сортировать, очищать и измельчать в крошку для использования в бетоне. Исследователи оценили, насколько новая технология может быть полезной для Индии, переживающей строительный бум. Стоимость песка в стране резко выросла, а количество пластиковых отходов держится на отметке не ниже 15 тысяч тонн ежегодно.

«Мы обнаружили, что можно заменить до десяти процентов песка в бетоне на пластик без потерь в прочности и долговечности. С точки зрения затрат, использование пластика дешевле, а песок дорожает из-за растущего дефицита. Не только для Индии, но и для других стран с развитой строительной отраслью, использование пластика в бетоне имеет перспективу», — сказал Орр.

Ученый добавил, что в отличие от песка, пластик не так хорошо связывает бетон, поэтому может заменить столь малую долю природного сырья в готовом материале. Тем не менее, инновационная технология позволит сократить ущерб экологии и пластиковых отходов в Индии. Использование пластика для строительства в стране позволит сэкономить около 820 тонн песка в год.

Эксперты считают, что логичным продолжением внедрения новой технологии должно стать создание международной организации по сертификации песка, по аналогии с древесиной. Необходимо ведомство, которое займется экспертизой экологичности добычи материала.

«Песок всего лишь симптом более серьезной проблемы. Дело не только в том, что мы используем слишком много строительного материала, мы используем слишком много всего. Нужно искать решения, которые решают главную проблему — чрезмерное потребление природных ресурсов», — добавляет писатель-журналист Винс Бейсер (Vince Beiser), который занимается проблемами песчаного кризиса в мире.

Вторичное использование пластика стало важным вектором развития многих мировых компаний. Датский производитель Lego заявил о том, что в ближайшие пару лет начнет выпускать популярный цветной конструктор из трудноразлагаемых бутылок. О создании серии кукол «Барби» из переработанных пластмасс и полиэтилена сообщила и американская компания Mattel.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Using plastic waste to help solve sand shortages
Амстердам установил первый в мире распечатанный на 3D-принтере мост
Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:01 9 апреля

«Тут все разваливается»

Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании
05:4015 июля

Россиянам назвали способы легче перенести жару

05:3115 июля

Певица Адель купила третий элитный особняк

01:1715 июля

Госдеп США раскрыл подробности телефонного звонка Путина и Керри

Среда обитания00:02 5 апреля

Ядовитый захватчик

В СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
00:3615 июля

Россия и США обсудили возможность сотрудничества по мониторингу лесных пожаров

23:5514 июля

Евросоюз планирует полностью перейти на электромобили в течение 15 лет

20:3914 июля

Рыба в российском городе оказалась под угрозой гибели из-за аномальной жары

Среда обитания00:0528 марта

Назад в прошлое

Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
19:5914 июля

Черчесову отказали в покупке участка для разведения рыбы

19:1614 июля

Лето обернется катастрофой для китайских мегаполисов

18:5614 июля

Москва поборется за звание столицы дизайна

Россия
Россиян предупредили о температурных скачках в августе
Российский курьер устроил «подозрительную» фотосессию
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело и ей нужна ваша помощь
Федеральный «Семейный тариф» сделает перелеты из Ямала более доступными
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
Врач назвал чаще поступающую в больницы с COVID-19 категорию россиян
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф об аллергии
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Ведущий Первого канала рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Блокировку ролика российского сенатора на YouTube посчитали цензурой
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
26-летний ведущий популярного подкаста погиб в аварии
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Девушка нашла двух любовниц своего парня и увезла их в путешествие
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Диетолог назвала пять мифов о здоровом питании
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Женщина вооружилась палкой и спасла пятилетнюю дочь от леопарда
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Гигантский крокодил откусил ногу сторожу
Все материалы
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Ford готовит модель с «ниссановским» названием Skyline
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Появилась информация о судьбе Kia Stinger
Десять китайских автомобилей, которые любят в России
Рейтинг самых продаваемых моделей первой половины 2021 года
Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Амурской области нашли дореволюционное захоронение
В Ессентуках пройдет фестиваль популярных киножанров
В Тюмени нашли старинную монету с вензелем императора
В Ботаническом саду Ставрополя распустились экзотические цветы
Все материалы