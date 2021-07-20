В пластике нашли спасение для строителей и экологии

Бороться с ростом дефицита песка в строительстве, а также ущербом окружающей среде от добычи материала предложили при помощи пластика. Ученые Кембриджского университета в Великобритании нашли альтернативу природному сырью для бетона в переработанном пластике, который поможет спасти планету от климатического кризиса, пишет «Би-би-си».

Исследователи выяснили, что ежегодно на мировой строительный сектор приходится около 40-50 миллиардов тонн песка. Чаще всего сырье добывают из рек, что влечет за собой огромный ущерб водным экосистемам. В Индии, Камбодже и Вьетнаме на песчаные разработки водоемов уже ввели ограничения, результатом которых стали сбои в поставках материалов строительным компаниям.

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Преподаватель Кембриджского университета Джон Орр (John Orr) вместе с группой других ученых выяснили, что пластиковые отходы можно сортировать, очищать и измельчать в крошку для использования в бетоне. Исследователи оценили, насколько новая технология может быть полезной для Индии, переживающей строительный бум. Стоимость песка в стране резко выросла, а количество пластиковых отходов держится на отметке не ниже 15 тысяч тонн ежегодно.

«Мы обнаружили, что можно заменить до десяти процентов песка в бетоне на пластик без потерь в прочности и долговечности. С точки зрения затрат, использование пластика дешевле, а песок дорожает из-за растущего дефицита. Не только для Индии, но и для других стран с развитой строительной отраслью, использование пластика в бетоне имеет перспективу», — сказал Орр.

Ученый добавил, что в отличие от песка, пластик не так хорошо связывает бетон, поэтому может заменить столь малую долю природного сырья в готовом материале. Тем не менее, инновационная технология позволит сократить ущерб экологии и пластиковых отходов в Индии. Использование пластика для строительства в стране позволит сэкономить около 820 тонн песка в год.

Эксперты считают, что логичным продолжением внедрения новой технологии должно стать создание международной организации по сертификации песка, по аналогии с древесиной. Необходимо ведомство, которое займется экспертизой экологичности добычи материала.

«Песок всего лишь симптом более серьезной проблемы. Дело не только в том, что мы используем слишком много строительного материала, мы используем слишком много всего. Нужно искать решения, которые решают главную проблему — чрезмерное потребление природных ресурсов», — добавляет писатель-журналист Винс Бейсер (Vince Beiser), который занимается проблемами песчаного кризиса в мире.

Вторичное использование пластика стало важным вектором развития многих мировых компаний. Датский производитель Lego заявил о том, что в ближайшие пару лет начнет выпускать популярный цветной конструктор из трудноразлагаемых бутылок. О создании серии кукол «Барби» из переработанных пластмасс и полиэтилена сообщила и американская компания Mattel.