Lego начнут делать из мусора

Датская компания Lego заявила о переходе на экологичное производство. Создатель известного во всем мире одноименного конструктора намерен снизить углеродный след от заводов и готовых товаров за счет вторичного использования трудноразлагаемого пластика, пишет «Би-би-си».

Производитель легендарных игрушек в ближайшие пару лет планирует перенастроить выпуск наборов цветных кирпичиков Lego на сырье из бутылок, стаканчиков из-под кофе и прочего пластикового мусора. Отходы на переработку сначала будут привозить из США. Инициатива Lego позволит удовлетворить просьбы покупателей конструктора снизить выбросы с заводов компании, а также добиться, чтобы каждая деталь из переработанного пластика была безопасной для природы и основной целевой аудитории — детей. Мусор со дна океанов на эти цели не подойдет, так как он достаточно быстро приходит в негодность после повторного использования, считают представители компании.

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«Производители должны обеспечивать долговечность игрушек, чтобы их можно было передавать из поколения в поколение. Lego поставила перед собой цель к 2030 году наладить производство из экологически чистых материалов всех основных продуктов», — заявил представитель компании Тим Брукс.

Выбросы парникового газа на предприятии ежегодно составляют около 1,2 миллиона тонн. Треть этого объема занимает производство материалов. Lego выпускает от 110 до 120 миллиардов пластиковых деталей в год. По словам Брукса, использование переработанного пластика поможет сократить выбросы. Кроме того, компания планирует использовать энергию от возобновляемых источников.

О переходе на сырье из пластикового мусора недавно сообщил производитель «Барби» — американская компания Mattel. В ближайшее время в продаже появится серия кукол из переработанных пластмасс и полиэтилена с полуострова Баха в Мексике. К концу десятилетия предприятие также планирует выйти на 100-процентное использование вторичного сырья как в товарах, так и в упаковке.