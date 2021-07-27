Цены на дачи около Москвы преодолели психологическую отметку

За год дачи в Новой Москве подорожали на 55 процентов, в Московской области — на 31 процент, их средняя стоимость к июлю 2021-го достигла 22 миллионов и 5,7 миллиона рублей соответственно, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Таким образом, в Подмосковье стоимость дач преодолела психологическую отметку в 5 миллионов рублей, на присоединенных территориях пересечен 20-миллионный рубеж. Объем предложения домов для летнего отдыха между тем снизился на 27 и 18 процентов соответственно.

«Сокращение предложения и рост цен на "загородку" объясняются высоким спросом прошлого года, возникшим на фоне пандемии, — отмечают аналитики. — В настоящее время такие объекты продолжают пользоваться спросом, хотя такой мощной покупательской активности, как в 2020 году, уже нет».

По данным специалистов, стоимость самых доступных дач в Московском регионе начинается от 1,5 миллиона рублей. В настоящее время усредненная площадь реализуемых участков не превышает 10 соток, домов — 126 квадратных метров. Среднестатистическая дача в Новой Москве продается за 124 дня, в области — за 147 дней.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем. Почти у половины россиян есть дача или загородный дом: небольшую дачу имеют 32 процента респондентов, капитальный дом — 14 процентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38 процентов), меньше всего — на Северном Кавказе (18 процентов).