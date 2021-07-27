Названа стоимость аренды самого дорогого особняка в Подмосковье

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали положение на рынке недвижимости и назвали сумму, за которую в Подмосковье можно арендовать самый дорогой особняк. Ежемесячно за объект придется отдавать девять миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Дорогой объект находится в коттеджном поселке «Жуковка-21» в девяти километрах от Москвы. Особняк занимает площадь в 2,1 тысячи квадратных метров и располагается на участке в 60 соток.

Вторую строчку среди дорогих съемных домов занял особняк площадью 2,8 тысячи квадратных метров на Новорижском шоссе. Каждый месяц за жилье просят 4,8 миллиона рублей. В топ-3 рейтинга вошел еще один дом на Новорижском шоссе — аренда особняка в 1,8 тысячи «квадратов» обойдется в 4,5 миллиона рублей.

По данным аналитиков, спрос на аренду подобных объектов начал расти с апреля 2021 года. В июне увеличение составило 9,4 процентного пункта по сравнению с показателем в аналогичный период 2020-го. Относительно мая 2021 года значение увеличилось на 23,6 процентного пункта.

В мае 2021 года специалисты сервиса «Авито Недвижимость» раскрыли стоимость аренды самого дорогого дома в Крыму. За проживание в особняке в сутки придется отдать 150 тысяч рублей. Объект в дворцовом стиле находится в поселке Форос на южном берегу полуострова.