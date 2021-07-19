Названы самые популярные для аренды элитного жилья районы Москвы

Арендаторы элитной недвижимости в Москве чаще всего выбирают жилье в районе Арбата. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На локацию Арбат-Кропоткинская приходится 22 процента всей арендованной в столице элитной недвижимости. С большим отрывом отстают точки Лубянка-Китай-город (11 процентов) и Тверская-Кремль (10 процентов).

Популярность Арбата у арендаторов связана с брендом района, считает директор департамента аренды Savills Елена Куликова. «Литературный, художественный и кинематографический образ Москвы всегда неразрывно связан с Арбатом, его двориками и переулками. Название этой улицы знакомо каждому жителю нашей страны и вызывает прямые ассоциации со столицей», — отметила руководитель. Кроме того, важную роль играет близость к району элитных школ.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

На Арбате находится самое дорогое люксовое жилье в столице, средняя месячная цена за аренду квартиры превышает 420 тысяч рублей.

Район Лубянки-Китай-города пользуется особенной популярностью у арендаторов из Франции, поскольку рядом находится французский лицей. Там также много красивых особняков и больших квартир.

Локацию Тверская-Кремль чаще всего выбирают бизнесмены из-за ее удобного расположения — днем можно быстро добраться до бизнес-центров, а вечером пользоваться городской инфраструктурой, кафе, парками и ресторанами.

В середине июля сервис поиска жилья «Синица» выяснил, что по итогам первого полугодия 2021 года цены на строящиеся квартиры в границах старой Москвы выросли на 22 процента. Средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках перешагнула психологический рубеж в 300 тысяч рублей.