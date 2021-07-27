Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей

Спрос на элитное жилье в Москве остается ажиотажным, следует из аналитической заметки агентства недвижимости Savills, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру». Только за первое полугодие 2021-го неизвестные потратили на дорогие квартиры в столице 94 миллиарда рублей.

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Речь идет о жилье стоимостью от миллиона долларов (73,6 миллиона рублей). С начала текущего года с такими объектами в Москве прошло 685 сделок — на 64 процента больше, чем в том же периоде 2020-го, и на 16 процентов больше, чем в 2019 году, подсчитали аналитики.

По их данным, спрос на дорогие квартиры в новостройках за последний год вырос в два раза. За шесть месяцев 2021-го в Москве было куплено такого жилья на 57 миллиардов рублей.

В среднем элитный «квадрат» в Москве стоит 920 тысяч рублей на первичном рынке и 763 тысячи на вторичном. За год цены на новостройки выросли на 16,5 процента, а на готовое жилье — на 12 процентов. Средняя стоимость проданной элитной квартиры на первичном и вторичном рынке превышает 130 миллионов 147 миллионов рублей соответственно.

Ранее в мэрии объяснили рост цен на квартиры в Москве. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что удорожание жилья — это закон рынка. На повышение цен влияют и новая схема финансирования проектов, и удорожание стройматериалов, указала она.