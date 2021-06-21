В одном из районов Москвы нашли ультрадорогой особняк

В пределах МКАД в Москве продается 104 особняка, самый дорогой из них стоит 1,7 миллиарда рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Ультрадорогой особняк риелторы нашли в районе Хорошево-Мневники. Его общая площадь — 720 квадратных метров. Помимо самого дома, покупатель получит и роскошный участок площадью 40 соток.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Вторую строчку в рейтинге самых дорогих столичных особняков занимает дом, расположенный в Серебряном Бору. Стоимость объекта — 1,04 миллиарда рублей. Основная ценность этого лота именно в участке, а не в доме, отмечают эксперты. Фактически за миллиард рублей новый владелец получит дом, который был построен в 1940 году. Площадь участка, который будет передан новому владельцу объекта, составляет 26 соток.

По наблюдениям риелторов, в целом спрос на частные дома с собственной обособленной территорией в Москве и Подмосковье вырос в 2020 году и остается на высоком уровне. Средняя стоимость таких особняков — 239,2 миллиона рублей, площадь — 602 квадратных метра.

Ранее в июне стало известно, что компания Armani Group, основанная легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, поучаствует в строительстве элитного жилого комплекса в районе Якиманка. Новый проект будет называться Armani/Casa Moscow Residences. В доме разместят 26 резиденций. Инвестиции в проект консультанты оценили в 2-2,5 миллиарда рублей, выручку от продажи квартир — в 5-6 миллиардов.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



