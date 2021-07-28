Известный телеведущий попросил три миллиарда рублей за свой дом у воды

Популярный американский телеведущий Мэтт Лауэр повторно выставил на продажу свой дом в районе Хэмптонс около Нью-Йорка. За имение в респектабельном пригороде звезда просит 44 миллиона долларов (больше трех миллиардов рублей), сообщает Realtor.com.

В 2019-м Лауэр уже пытался продать дом у воды за 44,8 миллиона долларов (3,3 миллиарда рублей), но тогда желающих купить его не нашлось. Известный журналист и его супруга Аннет Роке приобрели особняк в 2016-м за 36,5 миллиона долларов (2,7 миллиарда рублей) у актера Ричарда Гира. В 2019-м пара расторгла брак, после чего имение было впервые выведено на рынок.

Особняк расположен на первой береговой линии Атлантического океана. На участке есть собственный 90-метровый пляж и пирс, а также два гостевых коттеджа, чайный дом и бассейн с подогревом. В главном особняке шесть спален и семь ванных комнат, он был построен в 1902 году и впоследствии полностью отреставрирован.

Как отмечает Realtor.com, Лауэр в последние годы активно распродает недвижимость. В 2018-м он избавился от квартиры в Нью-Йорке, в 2019-м выставил на продажу еще одно имение в Хэмптонсе за 18 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей). Информации о сделке с этим объектом в общедоступных базах нет.

Мэттью «Мэтт» Тодд Лауэр — бывший ведущий программы Today на NBC. Лауэр вел передачу с 1996 года по 2017-й. Затем владельцы канала уволили его из-за скандала с сексуальными домогательствами. Журналиста обвинили в изнасиловании коллеги на Олимпиаде в Сочи.