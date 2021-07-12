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Рианна предложила пожить в своем особняке за 80 тысяч долларов

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Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Певица Рианна выставила предложение о сдаче в аренду один из своих особняков в Беверли-Хиллз в США. Пожить в доме с бассейном может любой, кто готов платить за шикарную недвижимость 80 тысяч долларов в месяц, сообщает портал Domain.

Особняк в престижном районе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния площадью около тысячи квадратных метров состоит из пяти спален и семи ванных комнат в стильном черно-белом интерьере с мраморными акцентами. В некоторых помещениях и на кухне есть камины, а во дворе — открытые развлекательные площадки и большой бассейн.

Площадь участка составляет более двух тысяч квадратных метров. Особняк расположен по соседству с виллами Мэрайи Кэри и экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни.

Звезда приобрела дом в конце 2020 года за 13,8 миллиона долларов. Жила ли она в нем — неизвестно, так как почти сразу купила еще и соседний особняк за десять миллионов долларов. Всего в собственности Рианны пять домов в Лос-Анджелесе, Великобритании и на Барбадосе.

В начале июля американский архитектор Кейт Вагнер предложила запретить особняки. По мнению эксперта, огромные дома не только являются бессмысленной демонстрацией богатства, но и становятся причиной глобального потепления из-за серьезных затрат энергии и выбросов парниковых газов при обслуживании.

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