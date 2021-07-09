В США предложили запретить особняки

Американский архитектор Кейт Вагнер и социолог Пенсильванского университета Дэниел Алдан Коэн предложили ввести запрет на строительство и эксплуатацию слишком больших домов. Эксперты из США считают, что особняки приближают планету к глобальному потеплению, пишет издание Gizmodo.

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Специалисты поясняют, что на обогрев и электрификацию особняка площадью около 500 квадратных метров тратится гораздо больше энергии, чем на более скромное жилище. По статистике, один процент богатых людей в мире оставляют от своей деятельности углеродный след, который в 176 раз больше, чем от десяти процентов бедного населения. Вагнер считает роскошные дома бессмысленной и опасной для климата демонстрацией достатка.

«Особняки строят, чтобы использовать архитектуру для передачи уровня богатства. Дома размером в 300, 500, 1000 квадратных метров никогда не будут экологически чистыми», — сказала архитектор.

Доцент социологии Дэниел Алдан Коэн добавил, что даже установка в крупных домах таких источников безуглеродной энергии, как солнечные батареи, не решит проблему. По мнению эксперта, при продолжении декарбонизации всех отраслей деятельности человека в ближайшие 30 лет каждый киловатт энергии будет «на вес золота». Кроме того, в исследовании американских ученых за 2019 год зафиксировано, что для строительства в США особняка площадью более 2323 квадратных метра требуется срубить 380 деревьев, а для среднего по размеру дома — 20.

В июле правительство Австрии заявило о планах ввести новые экологические налоги на транспорт и жилье. По подсчетам Greenpeace, самые богатые жители страны, которые составляют десятую часть населения, понесут на себе основное бремя реформы, так как их дома в два раза грязнее обычных по выбросам парниковых газов.