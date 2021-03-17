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Рианна заплатила 14 миллионов долларов за соседство с Полом Маккартни

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Фото: The Agency

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приобрела в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) дом, заплатив за него 13,8 миллиона долларов (1 миллиард рублей). Особняк расположен по соседству с имением бывшего участника британской музыкальной группы The Beatles Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.

В доме, построенном в 1930-х в тихой горной местности, пять спален и семь ванных комнат. Площадь участка превышает 2 тысячи квадратных метров. Из других соседей-знаменитостей звезды — певица Мэрайя Кэри, правда, это лишь формальное соседство: свой дом Кэри сдает в аренду.

На территории нового имения Рианны есть бассейн, спа-зона и места для барбекю. Ранее дом принадлежал Мэри Шелдон — дочери знаменитого американского писателя Сидни Шелдона. Впоследствии он был продан за 4,3 миллиона долларов инвестору Дэниэлу Старру. Последний сделал в особняке дорогостоящий ремонт и подал в суд на фирму, выполнявшую работы.

Старр изначально планировал выручить за имение 15 миллионов долларов, таким образом, он согласился на скидку в размере 1,2 миллиона.

Ранее, в феврале, Рианна представила фанатам книгу с собственными фото, на которых она запечатлена в откровенных образах. Пост появился на ее странице в Instagram. На снимке 32-летняя певица позирует в бассейне в черном бикини со стразами, демонстрируя поклонникам разворот альбома The Rihanna Book. На страницах книги напечатаны два кадра: на первом знаменитость, стоя в купальнике, держит в руках пляжную сумку, а на втором — плавает в бассейне.

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