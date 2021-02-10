Бренд одежды Рианны закрыли «до лучших времен»

Французской конгломерат LVMH, куда входят бренды-производители предметов роскоши, закрыл марку одежды Fenty, принадлежащую американской певице Рианне. Об стало известно изданию WWD.

Представители компании сообщили в комментарии журналистам, что Рианна и LVMH совместно приняли решение приостановить деятельность компании в Европе «до лучших времен». Для продолжения функционирования Fenty партнеры договорились ожидать более благоприятных экономических условий.

Отмечается, что самый актуальный пост в Instagram-аккаунте бренда датируется 1 января, а свою последнюю коллекцию — линейку обуви, разработанную в коллаборации с дизайнером Аминой Муадди (Amina Muaddi), — Рианна представила в ноябре 2020 года.

В настоящее время LVMH планирует сфокусироваться на продвижении более успешных проектов Рианны — косметических линиях Fenty Beauty и Fenty Skin, а также на бренде нижнего белья Savage x Fenty.

По информации издания, сама певица сожалеет о вынужденном закрытии модного производителя.

В январе Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. На размещенном в сети коллаже 32-летняя певица запечатлена в нескольких позах. На ней — красный полупрозрачный комплект из новой коллекции, приуроченной ко Дню святого Валентина с накладками в виде сердец на груди и ремешками.