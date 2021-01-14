Рианна снялась в полупрозрачном белье собственного бренда и взволновала фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети коллаже 32-летняя певица запечатлена в нескольких позах. На ней — красный полупрозрачный комплект из новой коллекции, приуроченной ко Дню Святого Валентина с накладками в виде сердец на груди и ремешками. Образ Рианны дополнили латексные перчатки и чулки такого же цвета, а также крупные кольца и колье.

Публикация набрала больше 2,4 миллиона лайков и взволновала фанатов знаменитости. «Слишком жарко», «Ты пришла, чтобы разбить всем сердца», «Ри, ты выглядишь потрясающе, как и всегда», «Никто с тобой не сравнится», — высказывались они в комментариях.

В декабре 2020 года Рианна поделилась фото в бикини с родины, острова Барбадоса, и восхитила поклонников. На размещенном фото она позирует вполоборота к камере в белом комплекте бикини с принтом из вишен. Ее образ дополнили две миниатюрные красные сумки марки Chanel и солнцезащитные очки.