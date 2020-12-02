Рианна снялась в бюстгальтере собственного бренда с вырезом под грудью

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Серия фотографий появилась на странице марки в Instagram.

На размещенных кадрах певица позирует в нижнем белье белого цвета с голубым принтом, а также латексных длинных чулках, блестящих босоножках и бежевом пуховике. При этом бюстгальтер оформлен вырезами под грудью Рианны. Знаменитость запечатлели сидящей на кресле в зимних декорациях с собранными волосами. Ее образ дополнили несколько аксессуаров.

Стоимость комплекта на сайте Savage X Fenty составляет 10 тысяч рублей.

Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под публикацией, набравшей 162 тысячи лайков. «Вау, горячая», «Твоя новая зимняя коллекция выглядит прекрасно», «Ты просто королева!», «Великолепная», «Очень красивая женщина», — писали пользователи.

Ранее в октябре Рианну сфотографировали в нижнем белье на показе собственного бренда. Ее запечатлели в кружевном нижнем белье и колготках в сетку с кожаным пиджаком в руках. Рианна снялась в одежде своей марки за кулисами показа, который состоялся 2 октября.