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Жена Бибера приняла участие в откровенной съемке и восхитила фанатов

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Фото: @haileybieber

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, приняла участие в откровенной в фотосессии и порадовала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На одном из снимков 24-летняя знаменитость сидит в зеленом кресле, при этом на ней бело-розовый кроп-топ, розовые трусы и панама ярко-голубого цвета. На другом фото ее запечатлели в серых боди и спортивных штанах. Образ Бибер дополнили несколько подвесок и кольца. Автором съемки выступила фотохудожница Эмбер Асали (Amber Asaly), которая часто сотрудничает с членами семьи Кардашьян.

Публикация набрала больше 1,7 миллиона лайков и восхитила поклонников манекенщицы. «Горячо!», «Боже, эта панама! Я безумно тебя люблю», «У меня нет слов», «Королева от и до», «Невероятная», — комментировали они.

Ранее в ноябре Хейли Бибер поделилась фото в платье с вырезом под грудью в честь 24-летия. На фото она позирует на фоне камина в черном платье люксового бренда Yves Saint Laurent, которое оформлено вырезами под грудью и на бедре. Свой образ Бибер дополнила серебряными часами и небольшими серьгами.

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