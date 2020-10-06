Интимное фото Бибера с женой на обложке Vogue разозлило фанатов

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, снялась с супругом в постели для итальянской версии модного издания Vogue и разозлила поклонников. Соответствующие кадры появились на официальной странице издания в Instagram.



На обложке октябрьского номера размещен интимный снимок пары, на котором они позируют, лежа на кровати. На фото 23-летняя модель закинула ногу на обнаженного по пояс музыканта и обняла его за шею. В то же время Бибер положил ладонь на грудь жены.

Манекенщицу запечатлели в темно-синем сатиновом платье модного дома Saint Laurent, черных колготках и туфлях на высоком каблуке в тон. Певца в свою очередь сфотографировали в темных брюках и кожаных полусапогах.

Фото опубликовано @vogueitalia





Фанаты усомнились в искренности чувств пары и принялись критиковать их в соцсетях. «Эти двое сделают все что угодно ради привлечения внимания», «Они чересчур усердно пытаются доказать, что любят друг друга», «Не вижу никакой страсти между ними», «Знаменитости, которые счастливы в браке, хотят сохранить это в тайне и не выкладывают свои отношения на всеобщее обозрение», «Вы просто жалкие», — высказывались они.



Ранее супермодель Эмили Ратаковски опубликовала аналогичное интимное фото с мужем и порадовала фанатов. 28-летняя знаменитость сделала селфи в постели под одеялом с 31-летним супругом, продюсером, бизнесменом и актером Себастьяном Беар-Макклардом. На фото обнимающаяся пара запечатлена без одежды.