Жена Бибера поделилась фотографией в бикини и восхитила фанатов своей фигурой

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенной в сети фотографии 23-летняя манекенщица позирует в миниатюрном черном купальнике. Ее запечатлели в полный рост на фоне природы. Свой образ Бибер дополнила белыми кроссовками бренда Nike, солнцезащитными очками и небольшими серьгами. «Уютные выходные», — подписала она пост, который набрал 1,3 миллиона лайков.

Стройная фигура знаменитости восхитила ее фанатов. «Безупречна», «Тело мечты», «Ты потрясающе выглядишь», «Вот это ноги», «Что за кукла», «Бесконечные ноги», «Вау!» — комментировали они.

Ранее в сентябре Хейли Бибер снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем. На опубликованных фото она запечатлена на фоне озера в черном купальнике и надувном жилете красного цвета. На другом кадре манекенщица, одетая в тот же комплект, позирует вместе с Джастином на борту.