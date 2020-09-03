Джастин Бибер показал подписчикам фигуру своей жены в бикини

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер поделился с подписчиками откровенным снимком своей жены, супермодели Хейли Болдуин. Соответствующее фото он показал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость попозировала сидя на стуле в желтом бикини бренда Blue Lagoon, состоящего из плавок с завышенной талией и топа-бандо. Стоимость комплекта составляет 145 долларов (около 11 тысяч рублей). На размещенном кадре она приоткрывает объемную куртку-бомбер, чтобы продемонстрировать подтянутую фигуру. Ее образ дополнили серьги-кольца марки Anita Ko за 3050 долларов (около 230 тысяч рублей).

Супружеская пара проводит отпуск в доме, расположенном в горах. Ранее, 1 сентября, 23-летняя супермодель опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем на квадроциклах. Они надели спортивные костюмы одного бренда, но разных цветов: черный и лиловый.

В августе Хейли Болдуин стала героиней обложки индийской версии модного издания Vogue. Ее сфотографировали в приспущенных синих джинсах и черном пиджаке на голое тело. Она также дала интервью изданию.