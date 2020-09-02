Бренд показал новое бикини на полной модели с изъянами тела и восхитил фанатов

Популярный интернет-магазина PrettyLittleThing поделился в соцсетях рекламным снимком полной модели с естественной фигурой в бикини и восхитил покупателей. Соответствующий кадр появился на странице марки в Instagram.

Плюс-сайз-модель с никнеймом @fitandfancy, которая регулярно рекламирует продукцию бренда, позировала на фоне бассейна в зеленом раздельном купальнике с бретельками в виде цепи за 14 фунтов стерлингов (1384 рубля). На коже полной манекенщицы видны растяжки и неровности, а на бедрах — целлюлит.

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Подписчики поблагодарили PrettyLittleThing за публикацию бодипозитивного снимка с изъянами на теле модели. «Наконец-то настоящее тело! Выглядит прекрасно», «Вау, ты выглядишь потрясающе!», «Красивая девушка с естественной фигурой! Обожаю таких», «Она похожа на Никки Минаж, но выглядит еще круче», — писали пользователи.

В августе другой бренд показал снимок модели в бикини без фотошопа и порадовал клиентов. Джорджию Кларк (Georgie Clarke) сфотографировали в бежевом купальнике марки Boohoo. На первом изображении она демонстрирует подтянутое тело, а на втором — позирует боком к камере, расслабив мышцы живота.