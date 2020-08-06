Бренд показал фото модели в бикини без фотошопа и вызвал восхищение у клиентов

Популярный британский бренд и интернет-магазин Boohoo показал фото модели в купальнике без фотошопа и вызвал восхищение у покупателей. На размещенный в Instagram коллаж обратили внимание журналисты Daily Star.

Модель Джорджию Кларк (Georgie Clarke) запечатлели в купальнике марки бежевого цвета и белом ободке. На первом кадре она стоит лицом к фотографу, демонстрируя подтянутое тело, а на втором — позирует боком к камере, расслабив мышцы живота.

Подписчики восхитились внешним видом девушки в комментариях под постом и поблагодарили Boohoo за публикацию бодипозитивных снимков. «Выглядит прекрасно, и неважно, какой у нее размер», «Наконец-то бренд показал правду о рекламных съемках моделей, спасибо!», «Любите себя и оставайтесь настоящими, спасибо», «Пришло время посмотреть на настоящих людей», — высказались клиенты.

В июне покупатели Boohoo поблагодарили марку за демонстрацию фото манекенщицы с неровностями кожи. Девушку сфотографировали в нижнем белье бренда. На фото видны растяжки и целлюлит на ее бедрах и ягодицах.