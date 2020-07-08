Модель похвалили за смелость после публикации фото с целлюлитом без ретуши

Плюс-сайз-модель и блогерша показала снимки изъянов своего тела без ретуши и восхитила фанатов смелостью. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

Австралийка Джем Вулфи (Jem Wolfie) разместила коллаж из двух кадров, на котором попозировала в слитном белом купальнике. Так, на первом фото она приподняла ногу, скрывая тем самым неровности кожи, а на втором выгнула спину и продемонстрировала целлюлит на бедре.

По словам модели, девушки не уверены в своей внешности, поскольку видят снимки различных блогерш с идеальными телами. 28-летняя Вулфи подчеркивает, что все дело в правильном ракурсе и специальных фильтрах. «Мне надоело, что все выглядят так ненатурально! Из-за таких людей девушки стремятся за мнимым идеалом и перестают любить свое тело», — добавила она.

Фото опубликовано @jemwolfie

Подписчики манекенщицы похвалили ее за честность и написали об этом в комментариях под постом. «Замечательный посыл! Спасибо, потому что я постоянно сомневаюсь в своем внешнем виде», «Ты прекрасный человек, оставайся такой всегда», «Спасибо тебе за откровенность!», «Ты пример для подражания», — высказывались поклонники.

В июне другая блогерша восхитила пользователей снимком без фотошопа. Данаи Мерсер (Danae Mercer) рассказала фанатам, что при постановке кадра важно учитывать освещение и тени. В качестве доказательства она разместила коллаж из двух фото. На первом снимке женщина села в тень, скрывая тем самым складки на животе, а на втором показала неровности кожи, которые видны из-за солнечного света.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!