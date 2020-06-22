Бренд показал домашние фото модели с целлюлитом и обрадовал покупателей

Популярный британский бренд и ретейлер Boohoo показал неотретушированные домашние фото модели во время всеобщего режима самоизоляции, введенного из-за вспышки корованируса. На комментарии обрадованных покупателей в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Так, на официальном сайте марки появились снимки полной девушки, демонстрирующей комплект нижнего белья бежевого оттенка. В рамках рекламной кампании фотографы отказались от фотошопа: на кадрах видно, что бедра и ягодицы манекенщицы покрыты растяжками и целлюлитом.

Одна из пользовательниц Facebook Лиза Эванс (Lisa Evans) похвалила Boohoo за бодипозитивную акцию, ее пост стал вирусным и собрал более шести тысяч лайков. «Boohoo снимает моделей с естественными телами и изъянами кожи! Отличная работа!» — подписала она публикацию.

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Другие юзеры согласились с Эванс и высказали свое мнение по поводу акции в комментариях. «Все полные женщины — настоящие и красивые независимо от размера», «Потрясающая идея, так держать!», «Какое счастье, что индустрия моды, наконец, приняла полноту и недостатки тела», «Это прекрасно. Наконец-то вы помогаете молодым людям составить реальное представление о женском теле», — писали они.

В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа и показывать изъяны своего тела в открытой одежде. Тренд, в частности, поддержали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

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