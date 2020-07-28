Жена Бибера снялась в прозрачном топе бренда Ратаковски и подверглась критике

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, поделилась фотографией в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует во дворе на территории дома в изделиях бренда модели и предпринимательницы Эмили Ратаковски Inamorata Woman. Бибер запечатлена в плавках и розово-оранжевом топе из прозрачной ткани, через который просвечивается ее грудь. Стоимость комплекта составляет 140 долларов (10 045 рублей). Ее образ дополнили золотистые серьги-кольца.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид супермодели. «Мне совершенно не нравится ее прическа. Она всегда зализывает волосы назад, что делает ее голову меньше, чем она есть», «Ее волосы настолько тонкие, что она не может придать им объем», «Она постоянно демонстрирует свой оголенный живот», — писали они.

Ранее в июле фанаты оценили тело Хейли Бибер на новом снимке в бикини. Она сфотографировалась в купальнике розового цвета и штанах с принтом тай-дай бренда Drew House. Свой образ модель дополнила панамой и золотыми аксессуарами: часами, колье, серьгами и кольцами.