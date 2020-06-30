Тело жены Джастина Бибера на фото в бикини восхитило фанатов

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер поделилась откровенным снимком в купальнике. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует на шезлонге в бикини неоново-оранжевого цвета. Ее образ дополняют соломенная шляпа, солнцезащитные очки и небольшие серьги-кольца. Публикация набрала 1,4 миллиона лайков.

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Поклонники модели оценили ее внешний вид в комментариях. «Выглядишь потрясающе!», «Ты идеальна», «Красива снаружи и изнутри», «Вот это тело», «Идеальный купальник», — восхитились они.

В мае Хейли Бибер публично уличили в пластике лица. Доктор Дэниел Барретт (Daniel Barrett) из Беверли-Хиллз опубликовал ролик в своем аккаунте в TikTok, в котором сравнил две фотографии супермодели. Он предположил, что знаменитость сделала операцию на нос, гениопластику (изменение формы и устранение деформаций подбородочной области — прим. «Ленты.ру»), а также увеличила губы.

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