Жену Джастина Бибера публично уличили в пластике лица

Американский пластический хирург публично заявил, что жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер сделала несколько пластических операций, и привлек внимание ее адвокатов. О скандале сообщает портал TMZ.

Доктор Дэниел Барретт (Daniel Barrett) из Беверли-Хиллз опубликовал ролик в своем аккаунте в TikTok, в котором сравнил две фотографии супермодели: первый кадр был сделан в 2011 году, а второй — в 2016-м. По словам специалиста, нос Бибер стал уже и «аккуратнее», чего не может произойти без хирургического вмешательства.

Также Баррет предположил, что девушка сделала гениопластику (изменение формы и устранение деформаций подбородочной области — прим. «Ленты.ру») и увеличила губы.

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После того, как ролик стал вирусным, адвокаты пары заявили, что хирург «распространяет ложную, неподтвержденную информацию», рекламируя тем самым свои услуги. Кроме того, Баррета обвинили в нарушении авторских прав за использование строчки из песни Джастина Бибера Sorry в подписи к видео.

Юристы потребовали, чтобы доктор удалил пост из социальной сети и опубликовал опровержение своих слов в течение 24 часов.

Баррет, в свою очередь, заявил, что видео, в которых он рассказывает о пластической хирургии, несут информативный характер. Он заявил, что по этой причине не планирует их удалять.

По информации издания, доктор продолжит обсуждать дело с юристами.

В мае супермодель Хейли Бибер ответила на критику пользователей, заподозривших ее в пластических операциях. В одном из фан-аккаунтов в Instagram опубликовали коллаж, на котором совмещены фото лица Бибер в 13-летнем и 23-летнем возрасте. В комментариях под этим постом она заявила, что никогда не делала пластику лица. Модель также отметила, что кадр справа был отредактирован в фотошопе визажистом.

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