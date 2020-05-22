Жена Бибера нашла оправдание своему снимку с пластикой на лице

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер ответила на критику пользователей, заподозривших ее в пластических операциях. Ее комментарий появился в одном из фан-аккаунтов в Instagram.

На опубликованном коллаже совмещены фотографии знаменитости в 13-летнем и 23-летнем возрасте, на которых вблизи запечатлено ее лицо. «Удивительная трансформация», — подписала снимок автор поста, после чего подписчики начали обвинять модель в том, что она выглядит неестественно.

Супруга Джастина Бибера оправдалась перед раскритиковавшими ее комментаторами, заявив, что никогда не делала пластические операции. По словам манекенщицы, кадр справа был отредактирован в фотошопе визажистом.

Фото опубликовано @newsbaldwin

«В реальной жизни я выгляжу не так, как на этом снимке. Если вы сравниваете мое лицо в 13 лет и в 23 года, то используйте хотя бы фото без обработки», — заявила Бибер.

В апреле модель и блогерша Лондон Шей Гохин (London Shay Goheen) дала отпор фанатам, заподозривших ее в пластической операции по увеличению ягодиц. Она поделилась снимком в бикини, под которым подписчик назвал ее ягодицы «противными». Модель ответила пользователю, заявив, что они выглядит так из-за освещения и теней, а не по причине хирургического вмешательства.

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