Фанаты оценили тело жены Джастина Бибера на новом фото в бикини

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер поделилась новой откровенной фотографией в купальнике. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров 23-летняя знаменитость позирует в бикини розового цвета и штанах с принтом тай-дай бренда Drew House. Ее образ дополнили панама и золотые аксессуары: часы, колье, серьги и кольца.

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Фанаты восхитились опубликованными снимкам Бибер и оценили ее внешний вид в комментариях. «Образ на миллион баксов. Дерзай, Хейли! Выглядишь отлично!», «Тело и наряд мечты», «Ты невероятно прекрасна», «Как мне нравится!», «Вот это тело!» — писали они.

В июне тело жены Хейли Бибер на фото в бикини восхитило фанатов. На снимке она запечатлена на шезлонге в бикини неоново-оранжевого цвета. На ней также были соломенная шляпа, солнцезащитные очки и небольшие серьги-кольца.

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