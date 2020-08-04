Жена Бибера попала на обложку Vogue в спущенных штанах и пиджаке на голое тело

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, приняла участие в новой фотосессии для индийской версии модного издания Vogue. Кадры и интервью знаменитости появились на его официальном сайте.

На обложке августовского номера размещен снимок модели, на котором она позирует в расстегнутых приспущенных джинсах синего цвета и черном пиджаке на голое тело. Ее образ дополнили два золотистых ожерелья и кольца с крупными камнями.

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В опубликованном на сайте материале 23-летняя Бибер размышляет о славе и признается, что росла обычным ребенком, даже несмотря на то, что ее отец (Стивен Болдуин) был известным актером. «Если сравнивать мое детство и то, как рос Джастин [Бибер], можно сказать, что он получил сумасшедшую популярность в раннем возрасте. В то же самое время я сдавала на водительские права и была абсолютно обычной. Но последние три года изменили мою жизнь», — комментирует модель.

Ранее в июле Хейли Бибер поделилась фотографией в откровенном образе и подверглась критике в сети. На размещенном кадре знаменитость позировала во дворе дома в изделиях бренда своей коллеги Эмили Ратаковски. Бибер запечатлели в плавках и розово-оранжевом топе из прозрачной ткани, через который просвечивала ее грудь.