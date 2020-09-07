Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, поделилась серией фотографий, сделанных во время их совместного отдыха в Айдахо. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунтe.

На одном из размещенных снимков 23-летняя знаменитость запечатлена на фоне озера в черном бикини и надувном жилете красного цвета. На другом кадре манекенщица, одетая в тот же купальник, позирует вместе с мужем на борту небольшой яхты. «Последние две недели были в равной степени мечтательными и приключенческими», — подписала она пост, который набрал 1,6 миллиона лайков.

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Поклонников порадовали размещенные кадры, и они принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Приятно видеть эту улыбку, королева», «Вы такие милые!», «Прекрасна снаружи и изнутри», «Идеально!», «Мне нравятся эти снимки и твоя улыбка», — писали они.

Ранее в сентябре Джастин Бибер показал подписчикам фигуру своей жены в бикини. Знаменитость попозировала сидя на стуле в желтом бикини бренда Blue Lagoon, состоящего из плавок с завышенной талией и топа-бандо. Кроме того, на размещенном кадре супермодель приоткрывает объемную куртку-бомбер, демонстрируя свое подтянутое тело.