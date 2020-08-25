Жена Бибера восхитила поклонников снимком в бикини и без макияжа

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, поделилась фотографией в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунтe.

На размещенном снимке 23-летняя знаменитость смотрит на камеру со спины в бикини желтого цвета и кроссовках бренда Nike. Ее запечатлели с распущенными волосами и без макияжа на лестнице, расположенной в доме. Публикация набрала 2,2 миллиона лайков.

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Внешность модели восхитила ее поклонников. «Ты просто идеальна», «Я убеждена, что ты изобрела фразу "естественная красота"», «Ура, натуральные волосы вновь вернулись», «У меня нет слов», «Пикантно», — комментировали они.

Ранее в августе Хейли Бибер попала на обложку индийской версии журнала Vogue. Знаменитость сфотографировали в приспущенных джинсах и пиджаке на голое тело. В опубликованном на сайте материале Бибер размышляет о славе и признается, что росла обычным ребенком.