Жена Бибера показала способ ходить с оголенным животом осенью

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, показала способ носить летнюю одежду в осенний период. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о приеме многослойности, которым пользуется 23-летняя знаменитость. Так, например, ее заметили на улицах Лос-Анджелеса в белом топе, оголяющем живот, светлых джинсах и кроссовках Nike. При этом она дополнила свой образ длинным осенним плащом зеленого цвета и аксессуарами, в числе которых были небольшая черная сумка и солнцезащитные очки.

Фото опубликовано @haileybstyle

Во время поездки в Париж манекенщицу запечатлели в однотонной одежде молочного цвета. Ее образ состоял из летнего топа, трикотажной юбки по колено и сапог на каблуке. Чтобы утеплить наряд, Бибер надела объемный вязаный кардиган. Помимо этого, на ней были золотистые серьги.

В сентябре супермодель попала в объектив папарацци в коротких джинсовых шортах и спортивном топе, при этом она также надела серый пиджак мужского кроя и черные ботинки с красной подошвой. Бибер сфотографировали с сумкой в тон обуви и в защитной маске.

Фото опубликовано @haileybstyle

В августе знаменитости полюбили выходить в свет в расстегнутых шортах люксовой марки Alexander Wang. Речи идет о джинсовых мини-шортах на высокой талии модели Bite Flip, цена которых составляет 245 долларов (17,5 тысячи рублей). Так, в описанной вещи вышла в свет британская певица Дуа Липа во время празднования своего 25-летия.