Жена Бибера поделилась фото в платье с вырезом под грудью в честь 24-летия

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, поделилась снимком в откровенном наряде в честь 24-летия и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре знаменитость позирует на фоне камина в черном платье люксового бренда Yves Saint Laurent, которое оформлено вырезами под грудью и на бедре. Свой образ Бибер дополнила серебряными часами и небольшими серьгами. «24. Чувствую благодарность. Спасибо за любовь и теплые пожелания», — подписала она пост, который набрал больше 2,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы и поздравили ее в комментариях. «Ты такая чудесная! С днем рождения! Люблю тебя», «Сногсшибательна!», «С днем рождения, красотка!», «Люблю тебя! Это платье — нечто», «Королева», — писали они.

В октябре пальто Хейли Бибер люксового бренда Bottega Veneta за тысячи долларов сравнили в сети со шваброй. Папарацци засняли ее в широких джинсах, укороченной желтой водолазке и объемном плюшевом пальто такого же цвета, нижняя часть которого отделана под бахрому.