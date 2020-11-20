Полная блогерша повторила снимок жены Бибера в купальнике и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила пляжное фото жены канадского музыканта Джастина Бибера, супермодели Хейли Бибер, и рассмешила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном снимке манекенщица позирует в воде спиной к камере в черном купальнике, который она надела поверх белой футболки. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу и образ знаменитости: ее запечатлели на пляже в таком же ракурсе в похожем купальном костюме и мокрой футболке под ним. «Просто наблюдаю за обстановкой», — подписала она пост, который набрал 524 тысячи лайков.

Фанаты блогерши оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «Ты лучшая!», «И кому только придет в голову купаться в таком виде?», «Истинная богиня среди женщин, спасибо!», «Взрываюсь от смеха», «Люблю тебя», — высказывались они.

Ранее в ноябре Селеста Барбер повторила видео танцовщицы Даниэль Акофф в купальнике и порадовала подписчиков. На оригинальных кадрах Акофф выполняет танцевальные движения с элементами гимнастики в черном боди и босоножках на каблуках. Австралийка попыталась спародировать ее наряд и действия.