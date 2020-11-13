Полная блогерша повторила видео танцовщицы в купальнике и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила ролик популярной американской танцовщицы и модели Даниэль Акофф (Danielle Acoff) и рассмешила своих фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах Акофф выполняет танцевальные движения с элементами гимнастики на фоне небоскребов в черном боди и босоножках на каблуках. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения девушки в похожем купальнике. «Когда твои новые друзья спрашивают, танцевала ли ты в прошлом», — подписала она пост, который набрал больше 209 тысяч лайков.

Подписчики блогерши оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «Королева растяжки. Королева балета. Королева танца», «Ты лучшая!», «Я всегда выбираю тебя!», «Боже, я тебя безумно люблю!», «Концовка легендарная», «Мой тип сексуальности», — высказывались они.

Ранее в ноябре Селеста Барбер повторила видео «танцующего миллионера» и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах бизнесмен танцует во дворе собственного дома вместе с девушкой, которая надела черный купальник. Австралийка попыталась спародировать движения Вакки со своим мужем.