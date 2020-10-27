Полная блогерша повторила снимок обнаженной Риты Оры и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото обнаженной британской поп-исполнительницы Рита Оры и рассмешила своих фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном снимке Ора позирует без одежды и с мокрыми волосами, прикрывая тело руками. Из аксессуаров на ней — кожаные перчатки красного цвета. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу певицы: она надела резиновые сине-желтые перчатки. Кроме того, на бедре она нарисовала татуировку, похожую на рисунок на теле исполнительницы. «Даже не делайте вид, что для вас важна подпись», — заявила она под постом, который набрал больше 516 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора австралийки. «Перчатки, тату... Идеально!», «Самая лучшая подпись», «Вот так я мою ванну», «Боже, моя королева», «Мне нравятся перчатки, очень сексуальная домохозяйка», — писали они.

Ранее в октябре Селеста Барбер повторила снимок обнаженной Беллы Хадид и рассмешила фанатов. На оригинальном черно-белом фото Хадид сидит с распущенными волосами и без одежды полубоком к фотографу, скрестив перед собой ноги. Блогерша попыталась спародировать описанный кадр.