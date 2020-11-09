Полная блогерша повторила видео «танцующего миллионера» и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила ролик итальянского предпринимателя Джанлука Вакки и рассмешила своих фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах бизнесмен танцует во дворе собственного дома вместе с девушкой, которая надела черный купальник. На «танцующем миллионере» — шорты с высоким разрезом, а также кулон и солнцезащитные очки. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения Вакки со своим мужем. Супружеская пара станцевала напротив бассейна в похожих нарядах.

Подписчики блогерши оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией, которая набрала больше трех миллионов просмотров. «Вы очень смешная и милая пара», «Самый лучший танец в мире», «Селеста, я тебя обожаю», «Ты безумно смешная», «Умираю от смеха», — высказывались пользователи.

Ранее в октябре повторила снимок обнаженной поп-исполнительницы Риты Оры и повеселила поклонников. Она снялась обнаженной, имитируя позу певицы и прикрывая оголенное тело руками. При этом она надела резиновые сине-желтые перчатки.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, у него свыше 19 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о роскошном образе жизни, а также публикует видео со своими танцами. За это его прозвали танцующим миллионером.