Пальто жены Бибера за тысячи долларов сравнили в сети со шваброй

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер прошлась по улицам Нью-Йорка в верхней одежде люксового бренда Bottega Veneta за тысячи долларов и стала объектом обсуждения в сети. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци засняли знаменитость в широких джинсах, укороченной желтой водолазке и объемном плюшевом пальто такого же цвета, нижняя часть которого отделана под бахрому. Стоимость вещи упомянутой марки составляет 9450 долларов (735 260 рублей). Свой образ Бибер дополнила белыми кроссовками, желтой кепкой, солнцезащитными очками и защитной маской.

Фото опубликовано @raulsaraivasilva

Пользователи Twitter подняли на смех описанное пальто и сравнили его со шваброй. «Хейли сказала, что сегодня хочет быть шваброй», «Хейли, милая, ты знаешь, что я люблю тебя. Но дорогая, какого хрена эта тряпка с автомойки забыла на тебе?», «Наряд Хейли симпатичный, если отрезать эти толстые нити на нижней части пальто».

По информации издания, вещь люксового бренда сравнили также с лапшой, картофелем фри и сыром.

Ранее в октябре обувь модного дома Givenchy сравнили с лапами Скуби-Ду. Речь идет о босоножках люксовой марки с тремя отделениями для пальцев и рогами вместо каблуков.