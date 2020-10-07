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Покупатели подняли на смех люксовый бренд за неопрятный наряд за сотни долларов

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Фото: Ralph Lauren

Комбинезон популярного бренда, который в сети из-за неопрятного вида прозвали костюмом маляра, подвергся критике со стороны покупателей. Соответствующие фотографии и комментарии публикует портал Daily Mail.

Речь идет о длинном комбинезоне американской люксовой марки Ralph Lauren с золотой молнией, ткань которого напоминает джинсу. Упомянутый предмет гардероба оформлен двумя карманами спереди и сзади. Кроме того, на костюм нанесены потертости, а также пятна, имитирующие мазки и брызги белой краски.

Отмечается, что стоимость комбинезона на сайте бренда составляет 620 фунтов стерлингов (62 370 тысяч рублей). Пользователи сети подняли на смех описанный наряд из-за его сходства с униформой маляра. «Заплати, чтобы выглядеть так, будто прямо сейчас пытаешься заработать деньги на жизнь», «Я смеюсь во весь голос», «И ведь кто-то купит его», «Костюм маляра, серьезно?» — высказывались они в комментариях под опубликованными снимками.

Ранее в сентябре другой модный дом начал продавать «грязные» джинсы за десятки тысяч рублей. В ассортименте бренда Gucci появились брюки с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. На них нанесены зеленые и сероватые потертости в области колен и щиколоток.

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