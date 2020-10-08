Обувь люксовой марки сравнили с лапами Скуби-Ду

Пользователи сети высмеяли обувь французского модного дома Givenchy за схожесть с лапами персонажа мультфильма «Скуби-Ду» (Scooby-Doo). На обсуждения в соцсетях обратили внимание в New York Post.

Речь идет о босоножках с тремя отделениями для пальцев и рогами вместо каблуков. Новый креативный директор марки Мэттью Уильямс представил описанную модель в новой коллекции одежды сезона весна-лето 2021 на Неделе моды в Париже.

Пользователи соцсетей принялись сравнивать манекенщиц в «трехпалой» обуви с героями упомянутого мультфильма. Писательница и модный редактор журнала AnOther Magazine Ханна Тиндл (Hannah Tindle) была первой, кто обнаружил сходство между босоножками и лапами главного героя — пса по имени Скуби-Ду. Она написала об этом в своем Twitter.

Изображение: мультфильм «Скуби-ду»

Карикатуристка Кэти Нолан (Cathy Nolan) подтвердила, что сравнение получилось довольно точным. В своем комментарии для издания она сказала: «Когда я учу своих учеников рисовать лапы, мы в основном начинаем с овала, который делим на трети. Я думаю, обувь действительно похожа на лапу Скуби-Ду».

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Отмечается, что использованные Уильямсом цвета для новой коллекции навеяны нарядами других персонажей мультфильма. Например, на подиуме были представлены широкие фиолетовые брюки в тон платья героини Дафны, а коричневые колготки на некоторых моделях напоминают собачью шерсть. Кроме того, Givenchy выпустили одежду оранжевых цветов. «У персонажей "Скуби-Ду" было много оранжевого: например, одежда Велмы и волосы Дафны», — добавила Нолан.

Ранее в октябре пользователи сети активно обсуждали «трехпалых» моделей на онлайн-показе Givenchy. Босоножки с тремя отсеками для пальцев удивили поклонников бренда. «От их вида у меня закрутило в животе», — высказался один из них.