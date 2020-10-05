Дизайнер выпустил на подиум «трехпалых» моделей

Французский модный дом Givenchy выпустил новую коллекцию одежды и показал на подиуме трехпалых моделей. Соответствующие публикации появились в Instagram-сторис бренда.

Новый креативный директор марки Мэттью Уильямс представил линейку одежды сезона весна-лето 2021 на Неделе моды в Париже. Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса вместо традиционного показа на странице Givenchy в Instagram были опубликованы фотографии моделей в нарядах.

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Пользователи сети обратили внимание на босоножки с тремя отсеками для пальцев и рогами вместо каблуков. Они получили название «Typ» по аналогии со словом tiptoe. На онлайн-показе манекенщицы были одеты в колготки, за счет чего создалась иллюзия «трехпалых» ног. «Они настолько ужасные, что это даже хорошо», «Это не для меня, я не хочу выглядеть как орк», «Это страшно», «Отвратительно», «От их вида у меня закрутило в животе», — комментировали покупатели в соцсетях.

В новую линейку бренда также вошли классические костюмы, пальто, блузы, анораки, юбки и куртки из крокодиловой кожи, прозрачные майки, а также топы и кожаные трусы. Цветовая палитра образов состоит из красного, кирпичного, фиолетового, шоколадного, молочного, белого и черного оттенков.

Ранее в октябре Gucci выпустил платье для мужчин за 171 тысячу рублей. Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».