Рианна сфотографировала голую грудь и взволновала подписчиков

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна сфотографировалась в откровенном образе и взволновала поклонников своим внешним видом. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре 32-летняя певица позирует на фоне бассейна в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с голой грудью, которую на фото она прикрывает рукой. Образ Рианны дополнили массивные украшения: серьги, кольцо, часы и несколько колье.

Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков. Подписчики восхитились ее внешностью в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «У меня нет слов», «Вау, какое тело!», «Я обожаю тебя», «Самая сексуальная», «Красотка», — высказывались фанаты.

Ранее в феврале Рианна снялась в полупрозрачном белье собственной марки и порадовала пользователей. Ее сфотографировали в красном комплекте с накладками в виде сердец на груди и ремешками. На ней также латексные перчатки и чулки такого же цвета.