Рианна порадовала фанатов книгой с собственными фото в бикини и белье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна представила фанатам книгу с собственными фото, на которых она запечатлена в откровенных образах. Пост появился на ее странице в Instagram.

На снимке 32-летняя певица позирует в бассейне в черном бикини со стразами, демонстрируя поклонникам разворот альбома The Rihanna Book. На страницах книги напечатаны два кадра: на первом знаменитость держит в руках пляжную сумку, стоя при этом в купальнике, а на втором ее засняли во время плавания в бассейне.

В описании к публикации Рианна отметила, что альбом был выпущен агентством Phaidon. Всего в нем представлено 500 фотографий исполнительницы, в том числе снимки в белье и обнаженном виде. Стоимость книги на сайте издателя составляет 120 евро (10 тысяч рублей).

Серия снимков восхитила подписчиков певицы, она набрала 4,4 миллиона лайков. «Вау!», «Я тебя обожаю», «Какая же ты горячая», «Я чуть не уронила телефон», «Книга, обязательная к прочтению», «Мне нужен этот альбом», «Самая красивая и сексуальная», — комментировали пользователи.

Ранее в феврале Рианна сфотографировала голую грудь и взволновала подписчиков. На опубликованном кадре она позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с голой грудью, которую на фото она прикрывает рукой.